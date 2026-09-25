В Калуге начали асфальтировать проезд на Правом берегу

В пятницу, 25 сентября, начались работы по асфальтированию проезда Сиреневого в районе домов номер 4-6.

Об этом сообщили в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Просим выбирать маршруты объезда на период проведения работ, чтобы подрядная организация могла как можно скорее закончить работы, - говорится в обращении к автомобилистам.