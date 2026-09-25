В Калуге начали асфальтировать проезд на Правом берегу
В пятницу, 25 сентября, начались работы по асфальтированию проезда Сиреневого в районе домов номер 4-6.
Об этом сообщили в официальном сообществе Правобережья в ВК.
- Просим выбирать маршруты объезда на период проведения работ, чтобы подрядная организация могла как можно скорее закончить работы, - говорится в обращении к автомобилистам.
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