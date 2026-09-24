В Кирове открыли обновленную стоянку у больницы

Парковка у больницы в окружном центре начала функционировать и ей можно пользоваться, рассказал глава администрации Кировского округа Игорь Феденков.

На парковке установлены соответствующие дорожные знаки для того, чтобы посетители больницы видели, что стоянка есть и ей разрешено пользоваться. Пока она в щебёночном исполнении, однако в следующем году её заасфальтируют.

Стоянка рассчитана на более чем 50 автомобилей.