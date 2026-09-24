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Авто и транспорт

В Кирове открыли обновленную стоянку у больницы

Дмитрий Ивьев
24.09, 13:30
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В Кирове открыли обновленную стоянку у больницы

Парковка у больницы в окружном центре начала функционировать и ей можно пользоваться, рассказал глава администрации Кировского округа Игорь Феденков.

На парковке установлены соответствующие дорожные знаки для того, чтобы посетители больницы видели, что стоянка есть и ей разрешено пользоваться. Пока она в щебёночном исполнении, однако в следующем году её заасфальтируют.

Стоянка рассчитана на более чем 50 автомобилей.

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