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Авто и транспорт

Доля нормативных дорог в Калужской области превышает средний показатель по России

Дмитрий Ивьев
24.09, 10:00
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Калужская область опережает общероссийский показатель по доле дорог в нормативном состоянии: в регионе этот уровень достиг 66%, тогда как в среднем по стране — 59%.

Об этом сообщили на совещании по развитию дорожного хозяйства в регионах ЦФО в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко отметил, что регион последовательно выполняет целевые показатели нацпроекта — делает дороги более качественными и безопасными. Он также поблагодарил руководителя ФДА Романа Новикова за поддержку проектов области и заявил, что работа по улучшению дорожной сети будет продолжена.

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