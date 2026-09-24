Доля нормативных дорог в Калужской области превышает средний показатель по России

Калужская область опережает общероссийский показатель по доле дорог в нормативном состоянии: в регионе этот уровень достиг 66%, тогда как в среднем по стране — 59%.

Об этом сообщили на совещании по развитию дорожного хозяйства в регионах ЦФО в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко отметил, что регион последовательно выполняет целевые показатели нацпроекта — делает дороги более качественными и безопасными. Он также поблагодарил руководителя ФДА Романа Новикова за поддержку проектов области и заявил, что работа по улучшению дорожной сети будет продолжена.