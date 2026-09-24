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Авто и транспорт

В Калужской области увеличивают поставки топлива

Дмитрий Ивьев
24.09, 09:46
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В регионе продолжают стабилизировать ситуацию с бензином: власти ведут переговоры о наращивании поставок на АЗС, сообщили в Министерстве конкурентной политики.

Уже есть первые результаты: «Лукойл» подтвердил, что в ближайшие дни увеличит поставки в два раза, «Газпромнефть» уже нарастила объёмы по сравнению с предыдущими сутками, а «Роснефть» сейчас прорабатывает возможность увеличения поставок.

Напомним, с 23 сентября в регионе действуют ограничения на продажу бензина – на АЗС машины заправляют в зависимости от первой цифры номера по системе «чёт/нечет».

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