Шапша обсудил перспективные проекты с руководителем Федерального дорожного агентства

Роман Новиков приехал в наш регион 23 сентября. В Калуге проходит заседание Общественного совета при ФДА и совещание по развитию дорожного хозяйства в регионах ЦФО в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- На рабочей встрече с Романом Витальевичем обсудили результаты и планы по улучшению дорожной сети, транспортной инфраструктуры в нашем регионе, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Ориентируемся на задачи, которые ставит Президент. Связанность территорий. Безопасность движения. Надёжность дорог. Руководитель ФДА отметил значимость решения этих вопросов в Калужской области, которая является крупным индустриальным центром.

Одна из основных тем – завершение реконструкции трассы М-3 на территории области.

- Волнующий жителей вопрос. Остался заключительный 25-километровый участок. Мы получим современную бессветофорную магистраль до Москвы, - отметил губернатор. - Обсудили три проекта на перспективу. Обход Детчино выведет транзит из посёлка. Реконструкция участка А-108 - Балабаново - М-3 с эстакадой через ж/д снимет ограничения для грузовиков. Дорога Ферзиково — Сугоново — Захарово свяжет два района с выходом на федеральные трассы.

Власти области рассчитывают на поддержку Агентства в реализации этих и других проектов.