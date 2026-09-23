На трассе М-3 изменится схема движения

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко рассказал, что провёл совещание с представителем компании «Автобан» по ситуации на федеральной трассе М-3 — сейчас там завершают реконструкцию.

Во время работ у автомобилистов появились жалобы на серьёзные пробки на Варшавском шоссе в районе Белоусово. Чтобы решить проблему, власти скорректировали схему движения.

Варшавское шоссе перекрывать не планируют. Кроме того, на перекрёстке улицы Московской и Киевского шоссе уберут светофор. По словам Александра Шпиренко, эти меры помогут разгрузить Киевскую трассу и сделать движение по Варшавскому шоссе более свободным.