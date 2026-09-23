Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На трассе М-3 изменится схема движения
Авто и транспорт

На трассе М-3 изменится схема движения

Дмитрий Ивьев
23.09, 11:38
0 830
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко рассказал, что провёл совещание с представителем компании «Автобан» по ситуации на федеральной трассе М-3 — сейчас там завершают реконструкцию.

Во время работ у автомобилистов появились жалобы на серьёзные пробки на Варшавском шоссе в районе Белоусово. Чтобы решить проблему, власти скорректировали схему движения.

Варшавское шоссе перекрывать не планируют. Кроме того, на перекрёстке улицы Московской и Киевского шоссе уберут светофор. По словам Александра Шпиренко, эти меры помогут разгрузить Киевскую трассу и сделать движение по Варшавскому шоссе более свободным.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZCT0Q3c29hSlZyeFZPTGY1NGl0Rnc9PSIsInZhbHVlIjoic1pWNWRaeFNpVWQ1Y25TOUFRaGNtY3RqbTNBVDJwV3pJRnU5M1VYY3NLeFIxY2tPWTZtdTBNQnhuYmNOTWdQbVhnRVM5aUxsSmlSenI5VmlLWW9iNndINWZia3dSN3ErTmVLdmxtRDVhNVB0UWxGQmNJcVJuUnNZZ0c1cUhnelo5Tm9TRFlwZ3BqLzZDSWdqcjBJd21oakdDUnE1aUJLMGlkMXdBd251M1ZmY1I5Nkl1dFhzU2t1TE85clVGSXBDM1FCd0p1aWd2V0w1MG1wU1ZSYkpFUVVEaExzaWJHUmZRRHg2ZUhwVUZFTmt3WGh0cWUxZHE1YzZyTlQwd1YzVFF1RjdzeGI2V252OHh6RHhqNVhhanU5cTR6VkR1bXNrclI4d3ZmMEE5RWxwK09rbUZEbU95OXl5OFJ6YmhUSDEreWRZQ3VHRUVqQ1o5dENSekhOUE1uejlOc2J0bVlScTVnV2lnenBSdHJhK1NNSVRuUkJUR0JsQlBFaFcvbW5YUGVOR2FGZWN5bjY2UWVaWG5XYjltQ3NCMWRMU1RMYUhOVUdpWUpCUjVlZ3gvbUgvYmx4NzR3OGl1MjBvTzF0ZiIsIm1hYyI6ImVhMjE1NmYwOGJlNTVmNTVkMjM1NGU1NzA5MWIyNDY0MWRjYTExY2VlNWFlYTcwMjZkNDJjZTdmNWE2YzJkMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZXTllzak5vN2pzUWRxS1ZWM3p0M1E9PSIsInZhbHVlIjoiVDB6VmljaWxTRUFTN016UitBQ2R5TTB1WGRmcWlNTUdpTmkwKytEaTVhTGpNb0xoMEhOSitZK0VtemlQc3FHRk50YUczVWEraEZQbDJ4eXJ1TVVkUlRqL0hCRGFIYmpoM0M4Y2luQ2RuVU9DY0d4cTB0K3MrdXRZZVNJR2Vxc2p3dXJMYWV1SGJWaUJUa3BwT0RqYU5vSEFuQS9tdnhITnNDRmo3bWRrcFgxU0xBcTFjelF1N0RFeHlSYmZlRUFlZDlIUlFpUXB1U3lqVlFjbWtxa000Z3dsYktYNEtOY2dueHJlVVA2T2xsV2ZIVEcyL0hHQzNnbG1nSFRraERZUlZ6MjhUakliSFpDSTl0SnBUc3pjenJkaS9tV2VjaTBySXBJc3FRZUJsWnNlRUwxVGk4UVhqZXJqckVmMitrdFhYWTRMVG8wdW1XYXhoVlJvMS9RRTBjVWREN3Y0TWF0cVI1QmV6UngrL3ZHaFZGMm9McitmRlBQZEtjTk8vME9iUnhVbnB2RlhCK0xlVmpNcnNqQ1RSdGVpWGRLSUlRdmtDdm9Peml3OXRVTWxGeXFRU2IrVm1Sd091bFo1YmZueWI1dzJ6SUpaWHhmRC9OaUN2alVJT3d3Y3BYaW5LZ2Vqek1KNjd2RVU1ay8zTk02U2dVekpvQzNEOTFmc3ZFQnQ1TGxmZGxUOFV4c1ZXRjI0RVovMlM1RUFKTVRFZndSQXpXS1VhS1RwR3JYUEkwMXZPQTNDaWlId2xSYTlwckZyZUdTSGYwUlpyZXFEOWRBek1lY3NhNWR6TXZPTThkVWJVSXJqOTJ4OVRhbFdaLzFOZmdMUk85aXBUWGx0Q0NaOCIsIm1hYyI6IjUwMjBhOTlkYmU4OTIwMzhiYTljZDFiOGZhNTBlMTI0ZmYyYmRkYWJmOWIxZGQwM2Y4ZmZlMjFjNjgyZGM5YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+