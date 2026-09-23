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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге сохраняются огромные очереди на АЗС

Дмитрий Ивьев
23.09, 10:05
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По состоянию на 10 утра среды, 23 сентября, бензин есть лишь на четырех заправках города. Такие данные публикует официальный Геопортал региона.

Наш читатель прислал фото с улицы Зерновой, сделанное в 9:50. Там в очереди на заправку стоит около 30 автомобилей. При этом бензин на АЗС пока не продают.

- Бензина нет, но все ждут в надежде, - отмечает автор фото.

Напомним, 23 сентября в Калужской области могут заправляться лишь те автомобили, первая цифра номера у которых нечетная – 1, 3, 5, 7 или 9.

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