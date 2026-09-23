В Калуге сохраняются огромные очереди на АЗС

По состоянию на 10 утра среды, 23 сентября, бензин есть лишь на четырех заправках города. Такие данные публикует официальный Геопортал региона.

Наш читатель прислал фото с улицы Зерновой, сделанное в 9:50. Там в очереди на заправку стоит около 30 автомобилей. При этом бензин на АЗС пока не продают.

- Бензина нет, но все ждут в надежде, - отмечает автор фото.

Напомним, 23 сентября в Калужской области могут заправляться лишь те автомобили, первая цифра номера у которых нечетная – 1, 3, 5, 7 или 9.