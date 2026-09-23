В Калужской области стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
С 22 сентября по 25 октября школьники региона могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Проект проходит в России уже в седьмой раз.
Олимпиада организована в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Её цель — помочь ребятам освежить знания правил дорожного движения и потренироваться в том, как действовать в неожиданных ситуациях на дороге.
Важной частью работы по повышению безопасности на дорогах остаётся и улучшение самой дорожной сети. В частности, особое внимание уделяют маршрутам к школам, детским садам и местам досуга.
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