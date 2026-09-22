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Маршруты автобусов и троллейбусов изменятся в Калуге из-за перекрытия центра

Дмитрий Ивьев
22.09, 16:45
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Кросс нации пройдет в субботу, 26 сентября, с 9:00 до 14:00. Для этого перекроют улицу Кирова на участке от Московской до Рылеева.

Как сообщили в администрации города, общественный транспорт изменит маршруты:

  • троллейбусы № 3л будут работать по схеме: пл. Победы - ул.  Салтыкова-Щедрина – пл. Мира;
  • троллейбусы № 18л будут ездить по схемам: КРЛЗ - пл. Победы и пл. Мира - мкр. Веснушки;
  • № 20л, 21л, 23л, 24л, 25л, 27лс, 28л, 33л, 37л будут работать по следующей схеме: ул.  Герцена - ул.  Огарева - ул.  Рылеева - далее по маршруту;
  • автобусы № 27л, 69л будут работать по схеме: ул. Герцена - ул. Суворова - ул. Московская - ул. Кирова - далее по маршруту;
  • автобусы № 82л, 91л, 98л будут двигаться по следующей схеме: ул. Герцена – ул. Суворова - ул. Московская - далее по маршруту;
  • автобусы № 4л, 26л, 29л, 35л, 39л, 44л, 72л, 76л будут работать по схеме: ул. Кирова - ул. Московская - ул. Ленина - пл. Старый Торг - ул. Пушкина - ул. Академика Королева - ул. Гагарина - пл. Мира - ул. Гагарина - далее по маршруту;
  • автобус № 73л будет ездить по схеме: ул. Кирова - ул. Московская - ул. Ленина - пл. Старый Торг - ул. Пушкина - ул. Академика Королева - ул. Циолковского;
  • автобусы № 41л и 74л будут ездить до пл. Победы.

- Все последующие рейсы будут работать в штатном режиме. Возможны сбои в графиках движения, - заверили в администрации. - После снятия ограничений, по мере прохождения мероприятия, графики движения будут восстановлены.

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