В Калужской области ввели ограничения на продажу бензина

С 23 сентября заправляться на АЗС нужно по системе «чёт/нечет».

В нечетные дни бензин продадут лишь водителям с машинами, у которых первая цифра номера 1, 3, 5, 7 или 9. В четные – 0, 2, 4, 6 или 8.

Кроме того, вновь запретили заправку в канистры.

С начала недели в регионе наблюдается дефицит бензина. В понедельник и вторник к АЗС выстраивались огромные очереди.