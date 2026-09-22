В Калуге сняли асфальт на проблемном перекрестке

Начались работы на небольшом участке улицы Николо-Козинской.

Дорожники на выходных сняли часть старого асфальта в районе перекрестка с улицей Никитина.

По информации городской администрации, ямы залатают до пересечения с 1-м Больничным переулком. Остальную часть улицы, где наблюдается большое количество ям, в этом году ремонтировать не планируется.