Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге сняли асфальт на проблемном перекрестке
Авто и транспорт

В Калуге сняли асфальт на проблемном перекрестке

Дмитрий Ивьев
22.09, 12:30
0 292
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Начались работы на небольшом участке улицы Николо-Козинской.

Дорожники на выходных сняли часть старого асфальта в районе перекрестка с улицей Никитина.

По информации городской администрации, ямы залатают до пересечения с 1-м Больничным переулком. Остальную часть улицы, где наблюдается большое количество ям, в этом году ремонтировать не планируется.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik4wZmdidXRoSmNxZHBBNFlPdUprNlE9PSIsInZhbHVlIjoiWTF4Mk5nd0NrUFFBdzVoS2U0cWUzelpKNzJhNE9EQi8yU0htUWhlc2ZzbGhKQUdTRkJKdFBIK3VDYzI2bjZyRnVHeVNxZ3lia25pSzVHUjdHSFJ0bEIydXdwVjR1YVVuSk9remtGclpYdW9mdDJlcmsrQklXYXRxQ2cycmRINXV1NDJPdzQwT2NLN1ZpZExScW5Ia3VkZm9uT1FEVVN6cFpPWUYwZlphQXQ5bmN6MUd6NzhYcy92eTFsdGJPdGpvWnNkV3ZTN1VoSkJMZHZJM2NkUHBjRzdRcE9pWEVxcWdTbXZ2cENTeC9MVjBmbjVlUi9qVW4wWDZKQytsaFRFcEdHaUJ5RTluTW92OSswcDgwc1Z4dFJ2eXV6bWtMYTE4TUFPZ1AySmN5M0lBTE1kaVdTbTFBYjl5TXRYWWxRb1RnL0Y4c0c2V0RyeEVTNEEyNHFXUzdYRU94SGd0c3lIS2IzaVdVOTBJbCtYdmNzbGdyK09ITGcxL2k2SDU2TXNPQzBITDB2UnFiT3VGMEw4WlA2Q3pOMGg3RWhnMjduNURKVVhoNnlDNzlCRnBDMUFSYjNFMDF1ay85ejVZV0Q3TiIsIm1hYyI6IjExZTFiYzBkNDVlNjRkYWNjOTU0MDVkMmZjYjM0NGFmMWYxMGUzZWY2YjNkMWQwYzgwZGI3ZGEwMjEwZjg2MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik44dlF3RTY5TVh2b2JuNHlhUXFQT1E9PSIsInZhbHVlIjoiSlB5MlJMa05QNHB2K0hrUmp6enBmY3d4WFVNUUJTRWFubXdJL1pzbGJOZmJPLzJEUzBTdnJuYkViRkZhcWlGOXU4bERFeGJHREZTNnJFcGRuYmpOL1pEcEt0bVpKVU5xSXBXeEpocnRTS3ZHNzdHdW1rd2p4dHkxN1pBem5PM0paL04wSEZQemhiWHlxUmdoYUdxRXl6a2Y1VU03elJoS1RESWx0TEFkYnpxSTJvUTNpVnRWRVpqYTU0SmhWaFVkMERZVDFFYUY5YnJqZ0lWZkhKZGdsLzBaVWYxRVJoekVtUytCWVc5SWttMjU3WWl3VkVjclViQThmclFjaDVuVWZNZmpFWXFYS0tTTUxzcnFaTHhQNWtJaXdIbFNHckZMUjBsRFV2b25XQnYwZUN1Z0pwbUlseVNHeFhHRjJwRU9ydmlZeENta285b2J0WHhicGlPSlVwdWt5dHdDR1Z4Y1RBUXVUUkFLamtUTjNkYjVLdEdVNkZyQjBIemtva1Y5UWtISWpPeGM3RHgrbWpMWVRlOG1FWkZxRWo5OCtMRFJKZEh5L0RxcWJGcUM3bFM0dXE3SDRoRkMzbmx1NVJYRUJ5U0huVkpuWXpQSnoyT0tSa1VUVlRtZTlTVGZsNEdSMEtISE1vQXpFenlhWXl4TDY5azFZeWFBcng2Wm5ka0x2RktWdW42aTgrUkRRd0RZV2pJaWtUalppY3AvWnN5NjdjZzJlTGdDcTZnQkNsQ25kNHRRYlVUUzFoRndObnhldUtkRDZLWkU2NjZZbEY3ZUpkeGFBOTNXTkF2Nit6enpOSGhVUEhpa09YZHJuT1F5VVpXL21YTVpTYm5oYTNTZiIsIm1hYyI6IjM4ZWU3YjAxZDY3NzM3MTJlMTY5ZTViYjJiNGJhYWYyMzk2NmJhNjgzOGVkMDhjYzM5Mjk1ZWEyZTA1M2EwMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+