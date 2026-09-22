В Калуге сняли асфальт на проблемном перекрестке
Начались работы на небольшом участке улицы Николо-Козинской.
Дорожники на выходных сняли часть старого асфальта в районе перекрестка с улицей Никитина.
По информации городской администрации, ямы залатают до пересечения с 1-м Больничным переулком. Остальную часть улицы, где наблюдается большое количество ям, в этом году ремонтировать не планируется.
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