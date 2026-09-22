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В Калужской области с 23 сентября вернут систему заправки «чет/нечет» на АЗС

Дмитрий Ивьев
22.09, 15:17
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Об этом сообщил во вторник губернатор Владислав Шапша.

- Как я уже говорил: решения по топливу мы принимаем с учетом складывающейся ситуации, - прокомментировал он. - Сейчас фиксируем локальные логистические сбои в поставках топлива на отдельные АЗС. Вернулись очереди. Это вызывает справедливое недовольство. Чтобы минимизировать неудобства, решением оперативного штаба с 23 сентября вновь вводим временные ограничения.

По четным дням смогут заправляться те водители, у машин которых номера начинаются на 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным - 1, 3, 5, 7 и 9. Если в месяце 31 день, то 31-го разрешено покупать топливо всем.

Помимо возвращения системы «чет/нечет», также вновь вводится запрет на продажу топлива в канистры.

- Работаем над тем, чтобы стабилизировать поставки бензина. Продолжает работу региональный портал онлайн-мониторинга наличия топлива на конкретных АЗС, - заявил Шапша. - Используем дополнительные возможности по увеличению поставок бензина, в том числе из Беларуси. Делаем все, чтобы оперативно нормализовать ситуацию.

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