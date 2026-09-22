Ремонт дороги в селе Совхоз им. Ленина завершится до конца года

В прошлом году участок был разрушен большегрузами.

- Дорога важная - по ней проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса, - рассказали 22 сентября в Минтрансе. - На объекте уже выполнена выборка пучин, завершается устройство нижнего слоя покрытия. Параллельно ведем работы по восстановлению кюветов и откосов насыпи. Также на объекте установили новые остановочные пункты.

Подрядчику предстоит уложить верхний слой покрытия, установить дорожные знаки и нанести новую разметку.

Работы на объекте планируется завершить до конца этого года.