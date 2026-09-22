Ремонт дороги в селе Совхоз им. Ленина завершится до конца года
В прошлом году участок был разрушен большегрузами.
- Дорога важная - по ней проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса, - рассказали 22 сентября в Минтрансе. - На объекте уже выполнена выборка пучин, завершается устройство нижнего слоя покрытия. Параллельно ведем работы по восстановлению кюветов и откосов насыпи. Также на объекте установили новые остановочные пункты.
Подрядчику предстоит уложить верхний слой покрытия, установить дорожные знаки и нанести новую разметку.
Работы на объекте планируется завершить до конца этого года.
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