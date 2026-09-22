У калужанки забрали машину за пьяную езду

37-летняя жительница Калуги получила наказание за то, что снова села за руль нетрезвой.

В мае её остановили инспекторы ГАИ, но проходить медосвидетельствование она отказалась. При этом раньше женщину уже наказывали за похожее нарушение.

Суд назначил ей 320 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом на 3 года.

А её автомобиль Renault Sandero, на котором она ездила в тот день, конфисковали в доход государства.