У калужанки забрали машину за пьяную езду
37-летняя жительница Калуги получила наказание за то, что снова села за руль нетрезвой.
В мае её остановили инспекторы ГАИ, но проходить медосвидетельствование она отказалась. При этом раньше женщину уже наказывали за похожее нарушение.
Суд назначил ей 320 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом на 3 года.
А её автомобиль Renault Sandero, на котором она ездила в тот день, конфисковали в доход государства.
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