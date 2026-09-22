Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт У калужанки забрали машину за пьяную езду
Авто и транспорт

У калужанки забрали машину за пьяную езду

Дмитрий Ивьев
22.09, 12:56
0 228
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

37-летняя жительница Калуги получила наказание за то, что снова села за руль нетрезвой.

В мае её остановили инспекторы ГАИ, но проходить медосвидетельствование она отказалась. При этом раньше женщину уже наказывали за похожее нарушение.

Суд назначил ей 320 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом на 3 года.

А её автомобиль Renault Sandero, на котором она ездила в тот день, конфисковали в доход государства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZidTRIT0I1bVh4emk3c2VHclo0OXc9PSIsInZhbHVlIjoiN3Q0WHZVU1JVa2pxYjMwM0lHaTAwNEVrR2hzVHYxaUEwcmNYNTZ6VjVmUFk5QW5Vc3pHOVIrM3VhZDB5VkRUK0IvYVc1WWhIbnhiS0NKcmpnd3RteWV0My9Kd09Hem5PQ3kxVGkwRkc2cTIzcjFmLyt1Q2ZpRnRUb0tVVVExb2cwTzJxcEdoQXI3TjRlM1VFVnBud2VsN3poSkdtY0RWRWI2MTdQQ3BrcGxHSWE5WGNOaFk3MzdKM3RQY0hjSUp2Z2pmdzQzNnYyT1BrNnd6T3ZLeXdKMUVaL2ZoV1F6RWc3bVkvK1ZzRnQwck1odWxmYjJwQUhZREhNK3V2MDgyMnp6Z1NVWHNIc3k5dUFHeWYzalpNN09RQ25pL2ZsYkNCL05KbzZhTklNSUF5cHl1Vk1XNWQyZFRjb0t2bFVWV0Fjd1Z3aWsxWEY0dGRjNGtrWGhPU2JrTGRvVjlnbWhScEtnNWh2anE3WXNHYmxNa0l6OXIrUnpmVzRqenpMSTNZMTFVckdodjEwUEo2MzhKUW5DbFlqN0F6ZGI2aGczcWlFVlJ2b0ovK0I4Slk1SEd2R3A0dk1EOG5FSGhvNkp2ZiIsIm1hYyI6IjM5MTI4N2E3Y2U0N2NiZGQwYWQ1NWUyYjY0YmQ4ZTRlZjNlYzUyOWVmZmVkMDA4YmE4ZDRhMzU0NWU1NjU3MjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlzcDZFV01mQU5Db2NPdk0xQlZXTEE9PSIsInZhbHVlIjoib0t5Sld2aFRVWC85ZHM2U1FYQ25PMXVKRms1czEyVmdTbXViaVRkK0M3Qi9mVXRsbVdMbE0wRzF6UUJYbFhBRHlEV0REQTVZamJYVmZldmdydDFkNm14MFoydGFmWWdlakZqOG00bGZYQ2xFNWpFcldiSnY2V2FkTVZxOC9nOGszL3B0cGcxZDVqMDhqSlJTc3ZvNWUybHhXTkNTMzlQclhrS2JMM2xZNFROK3Z1VXdERTlhaUNYRlhHK0xsOFFHMkJIcmFZOEYzOEhKOUc0cGpZcitlVXUxdmlwbEdDWm8wcDJwTzFvaUNuckNLWWVoTjExb3ZlWnpPRWxHcTEwUjZmY01aZGZLVGVabE52cy9HY1dIeTZBMEtHTUhJdm1HUEp5djJlVWRIZTh5TW04d2dKUWczSGQyY3M0T0xHZXVxbDRKOFkzK2FVWG5HT0NHanFVZU02Qnl6ZFRzL3lMYUw1eGxHRFpmQVdHRzBqYmFTZ3R2eWFEcWFjRkZUVHJqQk1tK0dCSThXVWd1SzFsOGU5N0Y3MVY2SkpOaW51dXk2bEYyMVQ4YkZQeDdweGNHa0lhbE04UE0vQVI5ZktFNVRJKzN6L3BaRWxQb2Y1cW9jZTdzTzI0WUZXNEpxOGl3NE0rUE10NW9IS3Vod3Q4WEEzUitmeTY1bk9KZnJSamJ5K3VjNlN3QXFuV3dLN1dHdjByMGVnRHZ5cDFvU0piM2FGT2lKWm1RWldVUVV0L0NuNEYzckpXcUZLQ1RVQUdlZGxBc2UxMktUVEpqYlNtZjlFcHEwZDdKZmhsWWJCYjQ3TGpTbGViUVAyR3pwcE9KZ0lacVMrbkpkK3ByRU1lMiIsIm1hYyI6ImE2NjYxOWE5YzZiNzMxNTUzNWViY2JmYmI5YzJlN2RkMTMzOTkwNDkzNTA3MjEzOGNjZjYzMzA2NjM4N2UzZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+