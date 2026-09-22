Несколько улиц обновили в Кондрово и Товарково
Дорожники завершили ремонт проезжих частей на некоторых улицах, сообщает 22 сентября глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.
Так, в Товарково на улице Советской дорожники уложили новое асфальтовое покрытие, а также обустроили тротуар.
Работы завершены и на трёх улицах Кондрово: Комарова, Мичурина и Пролетарской. На всех участках также обновлено дорожное покрытие.
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