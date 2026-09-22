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Авто и транспорт

Несколько улиц обновили в Кондрово и Товарково

Дмитрий Ивьев
22.09, 08:33
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Дорожники завершили ремонт проезжих частей на некоторых улицах, сообщает 22 сентября глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.

Так, в Товарково на улице Советской дорожники уложили новое асфальтовое покрытие, а также обустроили тротуар.

Работы завершены и на трёх улицах Кондрово: Комарова, Мичурина и Пролетарской. На всех участках также обновлено дорожное покрытие.

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