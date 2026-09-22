На калужских заправках пропал бензин

С очередным дефицитом топлива жители Калуги столкнулись в понедельник, 21 сентября.

Жалобы на отсутствие бензина на АЗС появились в соцсетях.

По состоянию на утро 22 сентября ситуация, судя по данным официального геопортала Калужской области, не улучшилась.

Бензин АИ-95 или АИ95+ есть только на четырех заправках. 92-й можно найти на девяти АЗС. Дизельное топливо продают практически везде.

Новую волну бензинового кризиса прокомментировали в министерстве конкурентной политики Калужской области:

- У ряда топливных компаний наблюдаются временные перебои с поставкой некоторых видов бензина. Руководство компаний работает над этим вопросом.