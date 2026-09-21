На трассе под Тарусой начнёт работать пост весогабаритного контроля

Фото: Минтранс Калужской области.

С 22 сентября в Тарусском округе возобновит работу автоматизированный пост весогабаритного контроля «Таруса». Он расположен на трассе Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Пост функционирует без остановки транспорта. Камеры и датчики фиксируют вес и габариты грузовиков, которые проезжают мимо. Автоматика сама определяет, есть ли превышение.

Главная задача таких пунктов – выявлять перегруженный транспорт. Фуры с превышением массы разрушают дорожное покрытие. Из-за них появляются колеи, трещины и выбоины.

Кроме того, контроль помогает привлекать нарушителей к ответственности. Если машина едет с перегрузом, данные автоматически передаются в надзорные органы.