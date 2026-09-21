Новые пешеходные переходы появились на Тепличной и Дорожной в Калуге

В Калуге обустроили новые пешеходные переходы. Об этом 21 сентября сообщили в управлении городского хозяйства.

Один переход появился на улице Тепличной в районе дома № 7А. Второй – на улице Дорожной у дома № 34. Это участки с активным пешеходным трафиком.

На новых переходах провели комплекс работ. Бордюрный камень занизили, чтобы было удобно маломобильным гражданам. Установили знаки «Пешеходный переход» и нанесли разметку.

- Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и соблюдайте ПДД! – обращаются к калужанам автоинспекторы.