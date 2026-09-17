В Бетлице отремонтировали улицу Спортивную

В четверг, 17 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В прошлом году отец погибшего участника СВО Артема Растатурова, Владимир Николаевич, обратился ко мне с просьбой от односельчан: отремонтировать дорогу по ул. Спортивной в Бетлице. Она была в неприглядном состоянии. Вместе с тем дорога соединяет райцентр с региональными трассами, - пояснил он.

Работы выполнены, но жители также просят установить знаки ограничения скорости - рядом детская площадка. Этот вопрос проработают.

- Также проконтролировал готовность большого инфраструктурного проекта в районе. Практически завершен капремонт восьмикилометрового участка дороги «Бетлица-Бутчино» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Важная для района дорога. Связь между несколькими населенными пунктами. По ней проходит маршрут школьного автобуса. Все сделали в срок. Повысили качество и безопасность дорожного движения, - заявил Шапша.