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Авто и транспорт

На Варшавском шоссе из-за пробок перенесут светофор

Дмитрий Ивьев
17.09, 10:31
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Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко в четверг, 17 сентября, прокомментировал ситуацию в районе Белоусово, где уже несколько дней собираются многочасовые пробки.

Шпиренко встретился с представителями ГК «Автодор».

- Сейчас на трассе ведется заключительный этап реконструкции. В связи с необходимостью переустройства примыкания и устройства второстепенного проезда, а также строительства эстакады, ограничено движение, - заявил Шпиренко. - Для удобства автомобилистов приняли решение изменить схему движения по Варшавскому шоссе и перенести один светофор, чтобы ускорить движение транспорта со стороны Белоусова.

По его словам, эти изменения позволят уменьшить заторы и увеличить пропускную способность на данном участке.

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