Владислав Шапша поручил наладить движение по Варшавскому шоссе в районе Белоусово
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание на жалобы водителей на пробки и сложности с проездом по Варшавскому шоссе в районе Белоусово.
Глава региона 17 сентября дал поручение своему заместителю Ольге Ивановой и министру транспорта Александру Шпиренко разобраться с ситуацией.
Чиновники уже выехали на место. Вместе с представителями компании «Автодор» они работают над изменением схемы движения, чтобы улучшить транспортную обстановку на этом участке.
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