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Авто и транспорт

Владислав Шапша поручил наладить движение по Варшавскому шоссе в районе Белоусово

Дмитрий Ивьев
17.09, 10:25
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание на жалобы водителей на пробки и сложности с проездом по Варшавскому шоссе в районе Белоусово.

Глава региона 17 сентября дал поручение своему заместителю Ольге Ивановой и министру транспорта Александру Шпиренко разобраться с ситуацией.

Чиновники уже выехали на место. Вместе с представителями компании «Автодор» они работают над изменением схемы движения, чтобы улучшить транспортную обстановку на этом участке. 

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