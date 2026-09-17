Владислав Шапша поручил наладить движение по Варшавскому шоссе в районе Белоусово

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание на жалобы водителей на пробки и сложности с проездом по Варшавскому шоссе в районе Белоусово.

Глава региона 17 сентября дал поручение своему заместителю Ольге Ивановой и министру транспорта Александру Шпиренко разобраться с ситуацией.

Чиновники уже выехали на место. Вместе с представителями компании «Автодор» они работают над изменением схемы движения, чтобы улучшить транспортную обстановку на этом участке.