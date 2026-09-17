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Новость дня Авто и транспорт

Участок Варшавского шоссе в Калужской области перекрыли на полтора месяца

Дмитрий Ивьев
17.09, 08:51
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В сторону Калуги до 31 октября нет движения от съезда на Обнинск со стороны Белоусово до пересечения Варшавского шоссе и трассы М3 «Украина».

Это связано с работами по реконструкции Киевской трассы, сообщили в «Автодоре».

Объезд возможен через трассу М3.

При этом в сторону Москвы перекрытия нет.

Напомним, несколько последних дней водители жаловались на многочасовые пробки на километровом участке между Обнинском и Белоусово.

По данным на 8 утра 17 сентября, пробка по Варшавскому шоссе со стороны Москвы растянулась на четыре километра. Также стоит трасса М3 в черте Обнинска.

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