Участок Варшавского шоссе в Калужской области перекрыли на полтора месяца
В сторону Калуги до 31 октября нет движения от съезда на Обнинск со стороны Белоусово до пересечения Варшавского шоссе и трассы М3 «Украина».
Это связано с работами по реконструкции Киевской трассы, сообщили в «Автодоре».
Объезд возможен через трассу М3.
При этом в сторону Москвы перекрытия нет.
Напомним, несколько последних дней водители жаловались на многочасовые пробки на километровом участке между Обнинском и Белоусово.
По данным на 8 утра 17 сентября, пробка по Варшавскому шоссе со стороны Москвы растянулась на четыре километра. Также стоит трасса М3 в черте Обнинска.
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