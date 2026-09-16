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Авто и транспорт

В Жиздринском округе женщина погасила крупный долг после ареста машины

Дмитрий Ивьев
16.09, 11:39
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Жительница Жиздринского округа задолжала по кредитам около 220 тысяч рублей.

В срок она деньги не вернула, и в дело вступили судебные приставы. Они наложили на должницу ряд ограничений и насчитали исполнительский сбор — больше 15 тысяч рублей.

В итоге пристав приехал к женщине домой и арестовал её автомобиль «Шевроле Нива».

Эта мера оказалась решающей: чтобы вернуть машину, женщина полностью погасила долг — всего 235 тысяч рублей. После этого исполнительное производство закрыли, рассказали в УФССП.

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