В Жиздринском округе женщина погасила крупный долг после ареста машины

Жительница Жиздринского округа задолжала по кредитам около 220 тысяч рублей.

В срок она деньги не вернула, и в дело вступили судебные приставы. Они наложили на должницу ряд ограничений и насчитали исполнительский сбор — больше 15 тысяч рублей.

В итоге пристав приехал к женщине домой и арестовал её автомобиль «Шевроле Нива».

Эта мера оказалась решающей: чтобы вернуть машину, женщина полностью погасила долг — всего 235 тысяч рублей. После этого исполнительное производство закрыли, рассказали в УФССП.