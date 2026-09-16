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Авто и транспорт

В Калуге продолжается ремонт междворовых проездов

Дмитрий Ивьев
16.09, 11:54
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Администрация города сообщает о продолжении работ по ремонту и благоустройству междворовых территорий. На данный момент завершены работы на следующих участках:

  • проезд между домами 25 и 29 по улице Театральной;
  • проезд в районе дома 31 по улице Герцена;
  • территория возле дома 18, корпус 2, по улице Гурьянова;
  • проезд от дома 4/22 до дома 6 по улице Новаторской;
  • проезды к дому 158 по улице Суворова;
  • проезд от торца дома 74 до дома 78 по улице Хрустальной;
  • проезд от улицы Московской до аптечного склада (дом 284);
  • проезд между домами 27 и 29 по улице Ленина;
  • территория домов 3 и 7 по улице Пухова;
  • улица Кубяка, дом 9.

В ближайшее время планируется приступить к ремонту проезда вдоль домов 22 и 24 по улице Ленина.

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