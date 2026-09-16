В Калуге продолжается ремонт междворовых проездов

Администрация города сообщает о продолжении работ по ремонту и благоустройству междворовых территорий. На данный момент завершены работы на следующих участках:

проезд между домами 25 и 29 по улице Театральной;

проезд в районе дома 31 по улице Герцена;

территория возле дома 18, корпус 2, по улице Гурьянова;

проезд от дома 4/22 до дома 6 по улице Новаторской;

проезды к дому 158 по улице Суворова;

проезд от торца дома 74 до дома 78 по улице Хрустальной;

проезд от улицы Московской до аптечного склада (дом 284);

проезд между домами 27 и 29 по улице Ленина;

территория домов 3 и 7 по улице Пухова;

улица Кубяка, дом 9.

В ближайшее время планируется приступить к ремонту проезда вдоль домов 22 и 24 по улице Ленина.