В Калуге продолжается ремонт междворовых проездов
Администрация города сообщает о продолжении работ по ремонту и благоустройству междворовых территорий. На данный момент завершены работы на следующих участках:
- проезд между домами 25 и 29 по улице Театральной;
- проезд в районе дома 31 по улице Герцена;
- территория возле дома 18, корпус 2, по улице Гурьянова;
- проезд от дома 4/22 до дома 6 по улице Новаторской;
- проезды к дому 158 по улице Суворова;
- проезд от торца дома 74 до дома 78 по улице Хрустальной;
- проезд от улицы Московской до аптечного склада (дом 284);
- проезд между домами 27 и 29 по улице Ленина;
- территория домов 3 и 7 по улице Пухова;
- улица Кубяка, дом 9.
В ближайшее время планируется приступить к ремонту проезда вдоль домов 22 и 24 по улице Ленина.
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