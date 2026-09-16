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Авто и транспорт

В Спас-Деменске наконец заасфальтировали улицу Садовую

Дмитрий Ивьев
16.09, 08:42
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Житель города пожаловался в прокуратуру — и там проверили, как идёт ремонт дороги.

Выяснилось, что подрядчик, с которым администрация заключила договор, не укладывался в сроки.

После того как прокуратура внесла представление подрядчику, на улице Садовой всё-таки уложили асфальт. Теперь дорога готова.

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