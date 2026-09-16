В Спас-Деменске наконец заасфальтировали улицу Садовую
Житель города пожаловался в прокуратуру — и там проверили, как идёт ремонт дороги.
Выяснилось, что подрядчик, с которым администрация заключила договор, не укладывался в сроки.
После того как прокуратура внесла представление подрядчику, на улице Садовой всё-таки уложили асфальт. Теперь дорога готова.
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