В Спас-Деменске наконец заасфальтировали улицу Садовую

Житель города пожаловался в прокуратуру — и там проверили, как идёт ремонт дороги.

Выяснилось, что подрядчик, с которым администрация заключила договор, не укладывался в сроки.

После того как прокуратура внесла представление подрядчику, на улице Садовой всё-таки уложили асфальт. Теперь дорога готова.