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Авто и транспорт

Больше 1500 пассажиров за неделю перевез троллейбус-гармошка в Калуге

Дмитрий Ивьев
16.09, 10:46
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С 9 сентября тестовый троллейбус-гармошка в областном центре выполнил уже 32 рейса и перевез больше 1,5 тысяч пассажиров, рассказал в среду глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко.

За это время троллейбус протестировали на маршрутах №2, №3, №6 и №18. Калужане отмечают, что салон нового троллейбуса комфортный и просторный.

Этот троллейбус рассчитан на 150 пассажиров. Машину будут тестировать в Калуге в течение месяца, чтобы определить целесообразность использования на городских маршрутах.

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