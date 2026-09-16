Больше 1500 пассажиров за неделю перевез троллейбус-гармошка в Калуге

С 9 сентября тестовый троллейбус-гармошка в областном центре выполнил уже 32 рейса и перевез больше 1,5 тысяч пассажиров, рассказал в среду глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко.

За это время троллейбус протестировали на маршрутах №2, №3, №6 и №18. Калужане отмечают, что салон нового троллейбуса комфортный и просторный.

Этот троллейбус рассчитан на 150 пассажиров. Машину будут тестировать в Калуге в течение месяца, чтобы определить целесообразность использования на городских маршрутах.