Подростков на питбайках задержали в Тарусе

В Тарусском районе прошла профилактическая акция ГАИ «На дороге без ошибок».

Во время мероприятия инспекторы заметили двух подростков за рулём питбайков. Одному из них — 15 лет, его передали в подразделение по делам несовершеннолетних. На родителей мальчика составили протокол — по закону сам подросток ещё не может нести административную ответственность.

Второму водителю — 16 лет. На него оформили несколько протоколов: за езду без прав, без регистрации транспортного средства, с неисправностями и без страховки. Кроме того, на родителей этого подростка тоже составили протокол — за то, что позволили ему управлять транспортом, хотя у него не было прав.