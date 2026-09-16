Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Подростков на питбайках задержали в Тарусе
Авто и транспорт

Подростков на питбайках задержали в Тарусе

Дмитрий Ивьев
16.09, 10:18
1 507
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Тарусском районе прошла профилактическая акция ГАИ «На дороге без ошибок».

Во время мероприятия инспекторы заметили двух подростков за рулём питбайков. Одному из них — 15 лет, его передали в подразделение по делам несовершеннолетних. На родителей мальчика составили протокол — по закону сам подросток ещё не может нести административную ответственность.

Второму водителю — 16 лет. На него оформили несколько протоколов: за езду без прав, без регистрации транспортного средства, с неисправностями и без страховки. Кроме того, на родителей этого подростка тоже составили протокол — за то, что позволили ему управлять транспортом, хотя у него не было прав.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
7 оценили
86%
0%
0%
0%
14%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhTWGh4WDM5NmQ2L3A2cHgwMlJSeHc9PSIsInZhbHVlIjoiZmNWTVpuTkI3U3NqTTlmMU40M1N4TEVjQThXUDh4eGs0ekk4bjc4NWN4blVQc3hEYUtuUTcxNGVOSmlxOUU0WStwVUo0bXZNb29USmZWVVVJcUJ5OWtNdDlLT2ZkYUEzUEtXQ1pnTVhKbDNiQ21yWmM4UTAwOUNGUXJiVm1qS09heURGc0JZQ2l4alBSYTU0R1VzZkFRT2QyNGxPTVZOL1FhaDJRd1JOaWVOeEFrdDFHZzNQKzA5aDBtUGtDY2pJY2VkL1c0RVdrUktFT0VZa2tINVNOL1Fqd1ZwaWczeUZJMW94N2FhNlNXbDJSOVRjc3V4RDYrdXY0KzdzNmhrbERhK2tzMVd3ZGF3d2dlS2ovYk8xaTd0Vk9KODBoVTZaREJKNDIwYjZwVEx3bG1qa3dSS1oxemZRYWZtMU5veVlGRmE4TzVtd29KeEptK0pVU29meE42N2loNFd4eVRFZm1wOUVMTVA5dlFaS0doeVlvK2M3U2c5R21LdEdPWjM3b2dmSHJLRHVUOG9LRklNZVRwaEhodW5mUWJjSHdZSzhQL2lCU1JJMGdXVDhCR0JSY096RWwrMVMwRk53QzRHKyIsIm1hYyI6IjkzM2IxZjljZDA5OTJhYTE2YzY4YzFmMGM4ODIzZTMyM2EwNTRkZTk0ZGE3NmNkZjBmN2I0NTJhMzNmNWI4ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlloWVZka3FkZkFFaHlSeHNOeGwrdXc9PSIsInZhbHVlIjoicExXUytlSGhxQTUyMlB1Tm5xUmkvUlJENVNlQ3laOEY2MUJvalduR00wR08xWUJ0M3krZlF6Y2JYWTBROVFLRXZRYjU0THBqTVh1V2thZFljVkZqeHcxYldkMTNXbHE1QlBnU1BBQTUrMWt2QjdSYWpuTDVOY1JNLys4SmhPbHVkbzZOQU5NbTlsbUNZdFhpWXBuUkRORGtCY2JWZEpyTFlqWCtoTG92b3dJbDZlZlBEc1FLa3MxUEJ2N2llQW5uakhDaEowczdmNGp5K25ONStCM1NzWWU5TDY5TUdFd3JPTEI2VGo3dVpWZUh5bmh0NENlUWp6UDNsL2ZkeHFrZFBKYTFDWjlmUkllRDFhV3ZKSHIvWHUrUzR6aVJhWTNvV1ZITjlaUm42OVpxRDdPVWEyKzZKWlFrN01BTTRaTDhwbUthREFTdm9RK3pRRzhVZ05KR1lBa25JM0JHd3c2Q1dYWVg1dW5Mc3lnWGVDaDA1UjQyQ0dlMEtlakFsZkR6YzFOUjJESU90KzhXa2FidHdYN3ZwQ3pHK1FkVnA3YitMN2JOV3g5dnRSdXJLK0dmam80Qy9VOU1tTE1Fd3dVWkdqZWsrdG9YYjRyeEplb3ZnM2dNeGk5MkFHT09aY2I1eDM3b0o5b0UxTFFRZHJGTXErMXh2NEErRE0vZHBubEc4Qm5KaG9lWk9UMUN2Q0c0OXBJV1NmZ2doWkZPWjZzWTVkdnAwVW1wQVJtMUpEaGlPQVNLUENwMm0vMXg2ZW81NTdzTSs3MFdjOGdLR2lsUHgzUVJteitIbkxnR3VtNUdMM2hDeDZ2eUNWcld5bXcyYmJicmlWdVhNU0MwMEtjdSIsIm1hYyI6IjhmMTZiMGU3NjZlNjQ3NDViYjI0ODY5YTE4MjQ1NWMwODEwOTEyYjY4NDZjZmM2OGI2YzJkNWE0Y2FkYTNmYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+