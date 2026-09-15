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Калужан предупредили о лосях на дорогах

Дмитрий Ивьев
15.09, 16:18
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На дорогах Калужской области водителям стоит быть внимательнее — в лесах начался период гона у лосей, сообщили 15 сентября в Минтрансе.

С конца августа до октября животные ведут себя особенно беспокойно: ищут пару и из-за этого часто теряют осторожность. Лось может неожиданно выскочить на трассу — особенно там, где дорога проходит рядом с лесом. Такое появление зверя бывает внезапным, и среагировать вовремя непросто.

Чтобы не попасть в аварию, водителям рекомендуют не разгоняться возле знаков, предупреждающих о диких животных, внимательно смотреть на обочины и быть готовыми резко снизить скорость или остановиться.

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