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Авто и транспорт

В Калужскую область ежедневно будут поставлять на 120 тонн бензина больше

Дмитрий Ивьев
15.09, 14:53
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По поручению губернатора Владислава Шапши регион задействовал дополнительные возможности для решения топливного вопроса. К 15 сентября удалось согласовать поставки с белорусскими поставщиками.

Теперь независимые АЗС (не входящие в крупные нефтяные холдинги) будут ежедневно получать как минимум на 120 тонн больше бензина марки АИ‑92.

Кроме того, власти заключили соглашения с частными предпринимателями о сдерживании цен. В правительстве подчёркивают, что комплекс мер позволит надёжно обеспечить жителей области топливом — в достаточном объёме и по приемлемым ценам.

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