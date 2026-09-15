В Калужскую область ежедневно будут поставлять на 120 тонн бензина больше
По поручению губернатора Владислава Шапши регион задействовал дополнительные возможности для решения топливного вопроса. К 15 сентября удалось согласовать поставки с белорусскими поставщиками.
Теперь независимые АЗС (не входящие в крупные нефтяные холдинги) будут ежедневно получать как минимум на 120 тонн больше бензина марки АИ‑92.
Кроме того, власти заключили соглашения с частными предпринимателями о сдерживании цен. В правительстве подчёркивают, что комплекс мер позволит надёжно обеспечить жителей области топливом — в достаточном объёме и по приемлемым ценам.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь