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Авто и транспорт

Ремонт моста через реку Ракитня в Кировском округе завершат до конца года

Дмитрий Ивьев
15.09, 11:02
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Он важен для местных жителей, потому что связывает деревню Ракитня с округом. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказал 15 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Уже сделали временную дорогу, разобрали старый мост и забили сваи. Сейчас подрядчик возводит опорные элементы конструкции.

Завершить ремонт планируют до конца года.

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