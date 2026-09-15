Ремонт моста через реку Ракитня в Кировском округе завершат до конца года
Он важен для местных жителей, потому что связывает деревню Ракитня с округом. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказал 15 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
Уже сделали временную дорогу, разобрали старый мост и забили сваи. Сейчас подрядчик возводит опорные элементы конструкции.
Завершить ремонт планируют до конца года.
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