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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге задержали ещё одного подростка-зацепера

Дмитрий Ивьев
15.09, 11:57
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Очередной инцидент произошёл 14 сентября около 21:00 на остановке «Дом быта».

- В этот раз группа малолетних зацеперов нарушала правила дорожного движения и нормы поведения в троллейбусе, следующем по маршруту № 2, - рассказали в «Управлении калужского троллейбуса». - Один из подростков-нарушителей был задержан водителем троллейбуса и передан прибывшему наряду полиции.

К ответственности привлекут родителей 14-летнего мальчика. Личности других участников устанавливаются.

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