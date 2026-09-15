В Калуге задержали ещё одного подростка-зацепера

Очередной инцидент произошёл 14 сентября около 21:00 на остановке «Дом быта».

- В этот раз группа малолетних зацеперов нарушала правила дорожного движения и нормы поведения в троллейбусе, следующем по маршруту № 2, - рассказали в «Управлении калужского троллейбуса». - Один из подростков-нарушителей был задержан водителем троллейбуса и передан прибывшему наряду полиции.

К ответственности привлекут родителей 14-летнего мальчика. Личности других участников устанавливаются.