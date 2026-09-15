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Новость дня Авто и транспорт

Жители деревни под Калугой несколько лет остаются без школьного автобуса

Дмитрий Ивьев
15.09, 10:41
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Наша читательница рассказала о проблеме, которая никак не может решиться в деревне Сухининки Ферзиковского округа. Этот населенный пункт находится всего в четырех километрах от Калуги.

- Ближайшая школа — в селе Авчурино, - говорит читательница. - Три года назад, когда мои дети только поступили в школу, нам сказали, у школы есть школьный автобус, который будет забирать детей прямо из деревни. Для этого нужно было построить разворотную площадку — на её строительство ушёл почти год. Когда площадку сделали, выяснилось, что автобус есть, площадка есть, а водителя нет. Поиски водителя заняли ещё два года: требования к опыту перевозки детей оказались настолько жёсткими, что было трудно найти подходящих кандидатов.

По ее словам, в этом году водителя наконец нашли. Но за это время осыпалась сама площадка. Как оказалось, построена она была некачественно: чтобы её восстановить, нужно нарастить трубу, проходящую под площадкой при выезде на дорогу, и досыпать щебень.

В администрации села Авчурино жителям говорят, что 200 тысяч на ремонт в бюджете нет.

Вдобавок часть площадки соседи завалили строительным мусором, из-за чего негде поставить даже простой павильон-остановку для детей.

Третий год семья вынуждена сама возить детей в школу на машине и забирать оттуда.

- Теоретически дети могли бы добираться туда рейсовым автобусом Калуга - Авчурино, но он именно в нашу деревню не заезжает — судя по всему, по той же причине, что и школьный: негде развернуться, - говорит жительница Сухининок. - То есть своей остановки общественного транспорта в деревне нет - она стоит на трассе, а от самой деревни до неё нужно идти двадцать минут через поле, где встречаются лисы и кабаны, гоняют машины и мотоциклы. Взрослые там ходят, но младших школьников одних не отпустишь.

В администрации округа в ответ на жалобу прислали следующий ответ:

- При проведении приемки школьных маршрутов в текущем году маршрут не согласовали. Для проведения ремонтных работ требуется финансирование. В этом году ремонт запланирован не был. Мы обязательно вернемся к этому вопросу в следующем году.

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