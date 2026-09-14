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Авто и транспорт

Глава Следственного комитета заинтересовался плохой дорогой в калужской деревне

Дмитрий Ивьев
14.09, 14:20
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Жители деревни Меклешово в Ферзиковском округе больше 20 лет живут с разбитой дорогой.

Асфальта там нет, а грунтовую дорогу постоянно размывает — на ней появляются глубокие колеи. Из-за этого проехать сложно, а в дождь и вовсе невозможно. Проблемы есть даже у экстренных служб.

По этому поводу завели уголовное дело.

В понедельник, 14 сентября, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал подробный отчёт о том, как идёт расследование и что делают, чтобы привести дорогу в порядок. Ход дела контролируют в центральном аппарате ведомства.

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