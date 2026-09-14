Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области водители больше 315 тысяч раз превысили скорость на камеру
Авто и транспорт

В Калужской области водители больше 315 тысяч раз превысили скорость на камеру

Дмитрий Ивьев
14.09, 10:40
0 334
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С января по июль нынешнего года в регионе 315 191 раз водители оштрафованы по административной статье о превышении скорости.

В понедельник, 14 сентября, об этом сообщили в Центре безопасности дорожного движения.

- Штраф за превышение скорости — далеко не самое серьёзное последствие, к которому может привести нарушение. Высокая скорость снижает время на принятие решения и увеличивает тяжесть возможных последствий ДТП, - напомнили автомобилистам в Центре.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imo3Y2JoRjh1TlN5aFovdWRqL2JZY0E9PSIsInZhbHVlIjoiemFnbE9jTjV6K2I1YXY4TkdseHVVaTUvdzZiUm5CdGYzRUhDNFpGSkVSaFRsNmFlZFR0aldBaWxwcTA3U0Rqd2h6blVENUpJTW41ZWRwc1F1dVJaSXdJaUlVVGdYKzVqT3dTcnljQS9lRU5QMG12YmVXZ201SHNHRzBmL0NJTFhYcURpbWZlUElVYUQ5Wnltbkt5UjVSdEdjQjdTdnZ4MXd4dnNLYnN3YlRJYXc5Z2NsaVU3T0F1K2d2eGVKZXRoOFN4emt1ekxFMWJMeGplUTJ6OGpKRlFnQlRoRXFKRzJMNUtaRElKWGhVLyswanFRZWorVVNDd0Fnc1hDUStoWHJmNUxERkpqNnFVRUo5QnpHaU5rMWtId0xDT0xtdGJ6UGQyWWFXQm5DUFh1eU1DbTdKMXUxRzhiS216SVg1eTh6VlA1SG4rVldNaTh1enBoZHpjSVM3SEcrdmxDeWNLZVEzRmhaazFCN3drYlpGb2JGWUJZWTA0cEp6WDF1Q1lyMEhSbk1FS200TGJIZnVUWFRqTmJaMmZET0FhOHB2NU9QWnJiOFY1TDlLS3M0eExycC9kUWlBdVVRNFVvV2JxUSIsIm1hYyI6IjAyNDA4ZmY1NDA5ZTMxYmQ2MzA3Mzg3MjA1ZGRhYWNkYjQ2ZmVkYmMxYzhhZDlkZDcyNzkxY2UzMDVjZjRiOTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZJYVJHTS9UN0c5eWVHS2I3VU1yWUE9PSIsInZhbHVlIjoiVUxaUVJjbml5eUhpS2lSeHF3WkpISEpNSlZER1NsNzdkTG1Mb2gybGgxbDZNWUFyS3hwcExZZGw2MENKNmI5eHo3WGtvRzA4SytuMFZzZ29pUE5JWDA5dC9PcGhNMWZ2M294dDhJOW93UkJKM0NJbk95ekFvS1Uya0lMenpsK25MUW9JN0hrK1VkZVJtQ3hPSXh5Y2VMK1lEbWxhRUx1STFpbElWTS94YTJOWWNxL21tUHlFbkhhYTVNdmMxdEgrcU5ieCt3YXZBNlRjT1NiaklZcVJ5cit6YWNZMk5BYU9OdHdqQkFFRUxUNmlrNkRuaG5NT0xkNDhBRk9tNElpSmV3OGw5VDVSQVRXRDgvOGl1VDVyN3pXMi9IcHIya21nOW9ldXI3WUx0Yjh3VXNTTjBCd3JPNHdiOTdmaGRWN25MY243L2ZEOU1KdmxXUmNzenBaYkZ4akpET2phUmc5NEFTT3lYcnByaFdaL2RiRTRBeTdROFIvdWJSSmhlQ09JckNNNnFYMDdic3hKd1MyZWNWOE5rQm5hQ1ZVUUwvQks5R3kyK0VlK3pQZlpWVmZ2UlFqKzYxQmVySzZ5c2tYVmNGZHBQaCtnUm1aaVhIZnJQV0ErWlJJWUJuNENwWUN5ZVVjaE9nY1dhVy83OExrZ3BjSkpXNGNUUGJLcG9nOU1YMnh4RkU4K21JVk9pQ0dENnJzQXE2VHd1aHhqQ1c0VGdmN2IvWm1KQTFRdlg0dFJVbXRIZ0xPYVhBZDgzZWNXNHl0c2o0NUs1Q1BHelJHanFrU1A5em56N2hxU0RLbWRqck5KbDF5UTRDWitLVEJtQmhJT2xqeEhwOXJyQW8rVyIsIm1hYyI6IjVmNDUwNmQ5ZDQ4NTBkMDM1NjdjMDNlMzNhOGQ2NWZmZmM2MDcyYWUyZmEyYzNjM2M2ZTcwNmVmOGJkNzYwN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+