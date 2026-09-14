В Калужской области водители больше 315 тысяч раз превысили скорость на камеру
С января по июль нынешнего года в регионе 315 191 раз водители оштрафованы по административной статье о превышении скорости.
В понедельник, 14 сентября, об этом сообщили в Центре безопасности дорожного движения.
- Штраф за превышение скорости — далеко не самое серьёзное последствие, к которому может привести нарушение. Высокая скорость снижает время на принятие решения и увеличивает тяжесть возможных последствий ДТП, - напомнили автомобилистам в Центре.
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