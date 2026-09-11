В Боровске асфальтируют две улицы
Работы идут на улице Хрусталева, а также на проезде, соединяющем улицы Пушкина и Гаранина.
- Приятно видеть, как задуманное обретает реальные очертания, - прокомментировал глава Боровского района Николай Калиничев. - Рабочие уже подготовили основание, уложили выравнивающий слой асфальта и подняли люки.
Осталось уложить верхний слой асфальта и отсыпать обочины.
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