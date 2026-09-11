В Боровске асфальтируют две улицы

Работы идут на улице Хрусталева, а также на проезде, соединяющем улицы Пушкина и Гаранина.

- Приятно видеть, как задуманное обретает реальные очертания, - прокомментировал глава Боровского района Николай Калиничев. - Рабочие уже подготовили основание, уложили выравнивающий слой асфальта и подняли люки.

Осталось уложить верхний слой асфальта и отсыпать обочины.