В поселке Товарково отремонтировали улицу Советскую
Масштабные работы прошли на участке в 200 метров рядом с магазинами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
- В ходе реконструкции подрядчик уложил новый асфальт, привел в порядок съезды и полностью переустроил тротуарную сеть для удобства пешеходов, - рассказали в администрации Дзержинского района.
Работы обошлись в 12 миллионов рублей.
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