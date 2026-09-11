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Авто и транспорт

В поселке Товарково отремонтировали улицу Советскую

Дмитрий Ивьев
11.09, 11:47
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Масштабные работы прошли на участке в 200 метров рядом с магазинами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

- В ходе реконструкции подрядчик уложил новый асфальт, привел в порядок съезды и полностью переустроил тротуарную сеть для удобства пешеходов, - рассказали в администрации Дзержинского района.

Работы обошлись в 12 миллионов рублей.

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