В поселке Товарково отремонтировали улицу Советскую

Масштабные работы прошли на участке в 200 метров рядом с магазинами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

- В ходе реконструкции подрядчик уложил новый асфальт, привел в порядок съезды и полностью переустроил тротуарную сеть для удобства пешеходов, - рассказали в администрации Дзержинского района.

Работы обошлись в 12 миллионов рублей.