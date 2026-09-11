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Авто и транспорт

Разметку наносят на дороге Ермолино - Боровск – Верея

Дмитрий Ивьев
11.09, 11:18
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Это завершающий этап ремонта, сообщил 11 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

- На объекте заменили водопропускные трубы, укрепили обочины и уложили новый асфальт, - пояснил он. - Сейчас наносим дорожную разметку термопластиком. Это износостойкий материал хорошо отражающий свет фар, что делает передвижение более безопасным.

Ремонт провели на участке протяженностью 13 километров.

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