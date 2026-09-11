Изменится расписание поездов из Сухиничей

С 13 по 16 сентября изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Брянской и Калужской областях. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станции Палики. Технологическое окно назначено с 9:20 до 14:05, сообщили в Московской железной дороге.

В эти дни электропоезд №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные отправится в рейс на 36 минут позже обычного – в 9:30. Прибытие на конечную в 11:49.

Пригородный поезд №6134 Сухиничи-Главные – Калуга-1 отправится в 12:01, на 24 минуты позже обычного графика.