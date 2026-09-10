В Калуге на три месяца закрывают переулок Вишневского
Дорогу перекроют в пятницу, 11 сентября, сообщили в администрации города.
- В связи с продолжающейся реконструкцией переулка Вишневского и необходимостью проведения работ на сетях, с 11 сентября будет полностью перекрыт переулок Вишневского, - говорится в официальном комментарии.
Проезд будет закрыт в течение трех месяцев – до 10 декабря.
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