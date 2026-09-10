Завершается ремонт дороги Лапшинка - Кабицыно в Боровском округе

По ней проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса.

Дорога является дублером трассы М-3 между Обнинском и Боровским округом.

- Ремонт позволит сделать передвижение комфортнее и безопаснее, - заявил 10 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. - Подрядчик уже выполнил холодное фрезерование, уложил новый асфальт, восстановил кюветы. Сейчас завершает укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.