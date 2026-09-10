Завершается ремонт дороги Лапшинка - Кабицыно в Боровском округе
По ней проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса.
Дорога является дублером трассы М-3 между Обнинском и Боровским округом.
- Ремонт позволит сделать передвижение комфортнее и безопаснее, - заявил 10 сентября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. - Подрядчик уже выполнил холодное фрезерование, уложил новый асфальт, восстановил кюветы. Сейчас завершает укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.
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