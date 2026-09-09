В Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища

В конце недели запланирован фестиваль уличных культур «Вызов». Это приведет к ограничениям для автомобилистов.

С 8:00 11 сентября до 19:00 12 сентября Яченская набережная будет закрыта на участке от улицы Калуга-Бор до улицы Космонавта Волкова.

С 19:00 12 сентября до 22:00 13 сентября перекроют вертолетную площадку.