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В Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
09.09, 16:51
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В конце недели запланирован фестиваль уличных культур «Вызов». Это приведет к ограничениям для автомобилистов.

С 8:00 11 сентября до 19:00 12 сентября Яченская набережная будет закрыта на участке от улицы Калуга-Бор до улицы Космонавта Волкова.

С 19:00 12 сентября до 22:00 13 сентября перекроют вертолетную площадку.

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