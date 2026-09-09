Капитальный ремонт улицы Воронина в Калуге перенесли на 2027 год

В среду, 9 сентября, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- Будем действовать по аналогии с улицей Чижевского: сначала ремонт и замена инженерных сетей, стабильное снабжение калужан необходимыми ресурсами, и только после этого – замена слоёв дорожной одежды и благоустройство, - заявил он.

Сейчас идёт обновление трёх аварийных водопроводов на участке от улицы Труда до Огарёва. Их заменят на один новый.

Уже заменён аварийный участок водопровода от Суворова до Огарёва. Построены шесть новых водопроводных колодцев. Около 10 старых колодцев убрали с проезжей части.