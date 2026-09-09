В Калужской области начался ремонт дороги Износки – Ивановское
Асфальт планируют уложить на 12-километровом участке.
- Эта дорога для нас — больше чем просто маршрут, - рассказал 8 сентября глава района Владимир Леонов. - Это путь к работе, к семейным историям и к стеле «Рубеж воинской доблести».
Работы рассчитаны на три года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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