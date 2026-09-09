В Калуге улицу Чичерина готовят к укладке асфальта

Выравнивающий слой там появится в ближайшие дни, сообщил в среду, 9 сентября, глава города Дмитрий Денисов.

- Сейчас подрядчики занимаются укладкой брусчатки. В ближайшие дни начнётся укладка выравнивающего слоя асфальта, - пояснил чиновник. - Отдельно обсудили пешеходное движение: в приоритете – безопасность калужан. Люди должны комфортно передвигаться по улице и во время работ, и после их завершения.

Продолжается также капремонт фасадов. Денисов поручил ускорить работы и демонтаж строительных лесов, чтобы не задерживать укладку тротуаров.