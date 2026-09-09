Ремонт моста в Людиново планируют закончить до конца ноября

Губернатор Владислав Шапша во время рабочей поездки в Людиновский округ 8 сентября проверил, как идёт реконструкция моста через железную дорогу. Путепровод находится в микрорайоне Сукремль. Его длина — 137 метров, а вместе с подходами — 673 метра.

Сейчас строительная готовность объекта — 77,5%. Завершить ремонт рассчитывают до конца ноября. На работы направили почти полмиллиарда рублей. За полтора года строители успели выполнить большой объём задач.

Владислав Шапша подчеркнул, что мост — знаковый объект для города. Его открытие станет долгожданным подарком для жителей в год 400‑летия Людиново.