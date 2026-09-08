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Авто и транспорт

На нескольких улицах Калуги обновили разметку

Дмитрий Ивьев
08.09, 15:58
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О проведении работ во вторник, 8 сентября, сообщила администрация города.

На прошлой неделе разметку наносили на следующих улицах: Шопино, Хрустальная, Карла Либкнехта, Дорожная, Гвардейская, Болотникова, Мичурина, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Пушкина, Московская и другие.

Это работу дорожники обещают продолжать.

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