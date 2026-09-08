На нескольких улицах Калуги обновили разметку
О проведении работ во вторник, 8 сентября, сообщила администрация города.
На прошлой неделе разметку наносили на следующих улицах: Шопино, Хрустальная, Карла Либкнехта, Дорожная, Гвардейская, Болотникова, Мичурина, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Пушкина, Московская и другие.
Это работу дорожники обещают продолжать.
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