В Красном Городке обустраивают тротуар и дорогу

О проведении работ в этом населенном пункте рядом с Калугой во вторник, 8 сентября, рассказал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Работы ведутся на участке протяженностью 1190 метров.

- Сейчас на объекте укладывают новый асфальт, - пояснил министр. - Также подрядчик уложит искусственные неровности, установит дорожные знаки и нанесет разметку.