В Красном Городке обустраивают тротуар и дорогу
О проведении работ в этом населенном пункте рядом с Калугой во вторник, 8 сентября, рассказал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
Работы ведутся на участке протяженностью 1190 метров.
- Сейчас на объекте укладывают новый асфальт, - пояснил министр. - Также подрядчик уложит искусственные неровности, установит дорожные знаки и нанесет разметку.
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