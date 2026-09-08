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Авто и транспорт

В Красном Городке обустраивают тротуар и дорогу

Дмитрий Ивьев
08.09, 13:41
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О проведении работ в этом населенном пункте рядом с Калугой во вторник, 8 сентября, рассказал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Работы ведутся на участке протяженностью 1190 метров.

- Сейчас на объекте укладывают новый асфальт, - пояснил министр. - Также подрядчик уложит искусственные неровности, установит дорожные знаки и нанесет разметку.

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