В Калуге по видео нашли водителя, который нарушил ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции заметили в интернете ролик, где водитель нарушает правила. После проверки они выяснили, кто был за рулём, — это 19‑летний житель Калуги.

Молодого человека пригласили в отдел полиции, чтобы разобраться в ситуации. На него составили административные протоколы: он не пристегнулся ремнём безопасности и нарушил правила перевозки пассажиров.

С водителем также поговорили и напомнили, как важно соблюдать ПДД, уважать других участников движения и следить за безопасностью пассажиров.