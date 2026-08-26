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Авто и транспорт

В Калуге по видео нашли водителя, который нарушил ПДД

Дмитрий Ивьев
26.08, 08:09
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Сотрудники Госавтоинспекции заметили в интернете ролик, где водитель нарушает правила. После проверки они выяснили, кто был за рулём, — это 19‑летний житель Калуги.

Молодого человека пригласили в отдел полиции, чтобы разобраться в ситуации. На него составили административные протоколы: он не пристегнулся ремнём безопасности и нарушил правила перевозки пассажиров.

С водителем также поговорили и напомнили, как важно соблюдать ПДД, уважать других участников движения и следить за безопасностью пассажиров.

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