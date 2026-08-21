Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Козельске завершается ремонт путепровода 
Авто и транспорт

В Козельске завершается ремонт путепровода 

Дмитрий Ивьев
21.08, 10:00
0 321
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сейчас качество выполненных работ оценивает приёмочная комиссия, сообщил глава Минстроя Калужской области Александр Шпиренко.

Объект обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Путепровод важен для местных жителей: он связывает несколько населённых пунктов и обеспечивает выезд к федеральной трассе.

Специалисты уже завершили основные этапы ремонта: уложили новый асфальт, смонтировали деформационные швы, установили новые перила и барьерные ограждения. Кроме того, обустроили лестничные сходы, восстановили повреждённые бетонные поверхности и сделали систему водоотведения под мостом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlKQVBXN2Y4K1VYWW9iUmp2dTl6Mnc9PSIsInZhbHVlIjoiTXE3YUtUcFIrUkEwdUtzeENiVnlUNFExMHZEd2VQL3FUNkZjNUdLRFRiUWYzZWJPMjQyMFdENWdodElTMHpIanc1dU1rc3BsdnJWQVhDSU5SZTFOWDQ1UlVYUVlJVERidS9KbGU3Ky9Nc3Rla2RBcDlVaTBmam5CSGl2c2kxRWQ5RmJ3Sm5meUx6V2Q1cVNrVmxSMms0d0k2NWdSMWxUSkF4UWF2MzlCV0FkMC8yb0djekZUUkdWOXcySmpUQ1JJOXQ4NnU1UStwNTZpZVBYUnJxcllkNUQxRk1DWUVzbTNHbGdCWWxFK0JrK01MdGE1c2xJVWt3WVNrcnV3b1RCTUlyQ3RObjRSZkxmdnhIMVFzQXAxQUlSYXRaTDdYa09RSEsvWmJDNW94OFA0V1loMXdDRVRhUVdQZ1d3Nlh0Vks2L3dHdUpzdWRBNVBIK1pIT05Qem5qb3FKSzQraDR0T2FjdGZzRlJQVHlObm9HYm82ZVZRQWc3UGg1VlByMWtrRm05U0R1RGxKMUplN0tBRi9Hbm9Ud3BLakJhdkZhaVRkTUJWTTRxTXFweGdHeFRNQU1jcldUclUwQ3poaEdraiIsIm1hYyI6ImYxNWEwNWM1N2ViNzAwM2YzMGIxNzdmZDM4MDdmNmE5NTIyMTU2MDgxZTA5YTg3NDA5YTMyOWE2ZTIyMmUzNjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitBdTZNdnpkM1JxeXA5eWh5S0s1MFE9PSIsInZhbHVlIjoidW5XU1ZsSHV1SENUQzVBd2N6dXBnTzdVRmFDbkIra2NKWm9ibVF3NVBkSkRkdys4MHdiWE95cWtBb0ZYWHBzNkxSWU43bnFTOXJFdFRoUkdvNnRIUHY5VWZ3VGd4NWxnTkdUTWY1ZHkrNWg0UUlBK2E2TjdLd3lCWUpQZnhMcXhSZWhvQWlqSWVTd3cxT25NcGpmOWFmbzhybW1XQXV3V0RteE45UHVvNEN3WHRuSFZxbHlWZ2ovcDlMSWVDRmVLRUFUbXNIQ3lYQ3M1N3dlSkxxVVpPVGR4MVNaWUxVR3FwQ3BXUEdaZFREbkJaLzFURXBDd1ZGZWtyTHhMd3hlWjhBMkk1WEJGbE9teENjQWtKaVlYSUxGNk1uNWtmUmhzbzNuT0kwNHZkNTdMQW9pNGlpR0toNjlabFAxSlhyRHowUi95Lzd3Sk5FWW9pOUpYeVhaVURvdm9CWE1tWEo0Tk1EMk10TGRKeGNsb0lubFYreWFiQ1BTMmI2VHhhQXcvakt5bVlvcmo4N1daek9VNm5jaDViYWdpajhiQ2pkaGhDcWx1SW1ka3pmSXprMTI0cTlpTG92UFMyUXZnMjdBOE54c2lXRkVWZmpRMDlqYlFEUE5lZXBaWENVUjBmRFBMRFZUYktrSjAxUWhQRDI4WDUvR05TeHNsWlNtdVVKWUlLWnE3ZkNRcWJ1UFFhbHdCZnBkNTJOY0ZhMTV1a3ZDRWVoSFN1d1VLVmlHZjQrN2lZZU05NGRVWUZlblN6N2U2cjZTN2FETmdpcnN5aFoyNCtLZXBQaVp5ZlZ5ZVpmZEVqWU1KK0llQnlxYjFQeVAzcTVWYWI0RVBwMFh1akFsSyIsIm1hYyI6IjIwNjQyMWM4YmY5ZjJmOTMwYTAwOWFhNjYyNGUxZjk3ZWJjYjJkM2I1NTFlNzk5NjMwYjFiMTEyZWZmNWQwNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+