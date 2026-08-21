В Козельске завершается ремонт путепровода 

Сейчас качество выполненных работ оценивает приёмочная комиссия, сообщил глава Минстроя Калужской области Александр Шпиренко.

Объект обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Путепровод важен для местных жителей: он связывает несколько населённых пунктов и обеспечивает выезд к федеральной трассе.

Специалисты уже завершили основные этапы ремонта: уложили новый асфальт, смонтировали деформационные швы, установили новые перила и барьерные ограждения. Кроме того, обустроили лестничные сходы, восстановили повреждённые бетонные поверхности и сделали систему водоотведения под мостом.