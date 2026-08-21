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Авто и транспорт

В Калуге на выставке покажут троллейбус с рекордным пробегом

Дмитрий Ивьев
21.08, 10:20
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В субботу, 22 августа, на набережной Яченского водохранилища пройдет фестиваль исторической техники.

В «Управлении калужского троллейбуса» сообщили, что одним из экспонатов станет троллейбус ЗиУ-682В-012 1988 года выпуска.

- ЗиУ с бортовым номером 437 широко известен в своих кругах. В этом году он прошёл капитальный ремонт и, несмотря на свои 38 лет, всё ещё остаётся в строю, - прокомментировали в УКТ. - Его пробег бьёт все рекорды за историю калужского троллейбуса и приближается к отметке 2 миллиона километров.

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