В Калуге на выставке покажут троллейбус с рекордным пробегом

В субботу, 22 августа, на набережной Яченского водохранилища пройдет фестиваль исторической техники.

В «Управлении калужского троллейбуса» сообщили, что одним из экспонатов станет троллейбус ЗиУ-682В-012 1988 года выпуска.

- ЗиУ с бортовым номером 437 широко известен в своих кругах. В этом году он прошёл капитальный ремонт и, несмотря на свои 38 лет, всё ещё остаётся в строю, - прокомментировали в УКТ. - Его пробег бьёт все рекорды за историю калужского троллейбуса и приближается к отметке 2 миллиона километров.